Стали известны подробности смертельного ДТП в Симферополе

Симферополь, 28 февраля. В ночь на воскресенье в Симферополе произошло смертельное ДТП. Около двух часов ночи водитель BMW выехал за пределы дороги и врезался в дерево, после чего автомобиль загорелся. Всего в автомобиле находилось три человека — водитель и двое пассажиров. В результате ДТП 20-летняя девушка скончалась до приезда скорой, она находилась на переднем сидении и получила несовместимые с жизнью травмы. Остальные два человека не пострадали.

Как стало известно ФАН, погибшая девушка — студентка местного университета, в этом году она должна была защищать дипломную работу. Об этом рассказала преподаватель погибшей, доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и журналистики КФУ Виктория Кондратская.

«В этой аварии погибла наша студентка, умница и красавица Настя Смолина. Слова бессмысленны. Трагедия для семьи и близких. Кафедра журналистики приносит искренние соболезнования. Настю все очень любили. В этом году она должна была защитить диплом. Берегите друг друга, не спешите, пожалуйста», — написала Кондратская на своей странице в Facebook.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель автомобиля «БМВ-3231» превысил скорость и, не справившись с управлением, слетел с трассы и врезался в дерево, а автомобиль загорелся. Сотрудники ГАИ призвали водителей не превышать скоростной режим, а пассажиров — пристегиваться.

Ранее ФАН сообщал, что петербурженке оторвало ступни во время жуткого ДТП в Невском районе.