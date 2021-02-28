Сербия проводит вакцинацию граждан в Косово и Метохии

Белград, 28 февраля. Сербская правительственная Канцелярия по делам Косово и Метохии призвала граждан, проживающих в автономном крае на юге Сербии, подать заявку на вакцинацию от COVID-19.

Иммунизация населения будет проводиться в трех городах поблизости от Косова и Метохии: в Рашке, Куршумлии и Буяновце.

Белградские власти организовали также бесплатный трансфер до места вакцинации: граждане будут возвращаться к месту проживания в сопровождении медицинских работников.

Правительство предоставило достаточное количество вакцин для всех заинтересованных граждан из южного края. Сербия — одна из немногих стран в Европе, где используются четыре вакцины: Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer/ BioNTech и Sputnik V.

К настоящему времени привито более 10 000 жителей Косова и Метохии, из которых 7500 получили уже обе дозы.

«Вакцинация — единственный способ создать коллективный иммунитет и вместе победить COVID-19, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни», — говорится в обращении правительственной Канцелярии.

Число инфицированных на севере края выросло вдвое по сравнению с прошлой неделей. Директор Клинического центра Северной Косовской Митровицы (населенной преимущественно сербами) Златан Элек отметил, что активная позиция граждан имеет решающее значение для формирования коллективного иммунитета, который создаст условия для возвращения к нормальной жизни.

«Мы с женой подали личный пример и привились вакциной от Pfizer», — рассказал журналистам Элек.

Самопровозглашенные власти так называемой «Республики Косово» столкнулись с бюрократическими проблемами в организации вакцинации. Несмотря на выделенные из бюджета 40 миллионов евро для закупки вакцин, ни одна партия до сих пор не прибыла в Приштину. Ожидается, что Косово получит через международную программу равного доступа к вакцине от коронавируса COVAX 100 800 доз от британской компании AstraZeneca.

При этом Приштина препятствует иммунизации в сербских районах на севере Косово препаратами из Сербии. Например, неоднократно в медицинских учреждениях, продолжающих работать в рамках сербской системы здравоохранения, проводились обыски с целью обнаружения и изъятия «нелегальной вакцины из Сербии». Свои действия «косовское правительство» оправдывало тем, что вакцины, не прошедшие сертификацию местных органов контроля за лекарственными препаратами, якобы ввезены на территорию «республики» незаконно.

Тем временем Сербия успешно продолжает вакцинацию граждан. Сегодня вечером президент Александр Вучич встретит новую партию российских вакцин «Спутник V» в количестве 100 000 доз.