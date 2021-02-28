Девушка стала жертвой ДТП с грузовиком в Татарстане

Казань, 28 февраля. Женщина за рулем иномарки погибла в результате ДТП на трассе в Татарстане. Ее машина лоб в лоб столкнулась с «газелью».

Смертельное ДТП произошло на 8-м километре обхода городов Волжск и Зеленодольск. Женщина на Kia Rio вылетела на встречную полосу, где врезалась в грузовую «газель». Удар пришелся на пассажирскую дверь легковушки, однако это не спасло 25-летнюю автомобилистку от гибели. Она скончалась на месте происшествия.

Водитель отечественного грузовика не пострадал. Правоохранители работали на месте происшествия, устанавливаются детали ДТП. В Татарстане прошел снегопад, в некоторых районах бушевала метель. Предположительно, непогода стала причиной заноса иномарки.

Смертельное ДТП недавно произошло в Челябинске. По версии следствия, пьяный правоохранитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем. Один пассажир скончался на месте происшествия, сообщал ФАН.