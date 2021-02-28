Донбасс сегодня: серьезные потери в ВСУ, радикалы скупают высокоточные ракеты из зоны ООС

Донбасс, 28 февраля. Украинская армия переключилась на ЛНР — обстреляны три населенных пункта из тяжелых минометов. Гаубицы, пушки и танки продолжают стягиваться войсками Киева к линии фронта. Офицеры ВСУ уличены в продаже дорогостоящих управляемых ракет киевским националистам. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска сосредоточили основные обстрелы по населенным пунктам Луганской Народной Республики. Защитники ЛНР докладывают о трех обстрелах, все из них — с применением запрещенных тяжелых 120-мм минометов. Под ударами оказались Нижнее Лозовое, Логвиново и Лозовое.

Под Донецком также неспокойно, сообщает управление Народной милиции Донецкой Народной Республики. В пятницу западные поселки столицы ДНР обстреливали с применением автоматических гранатометов подразделения 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На южном направлении обороны республики украинская морская пехота обстреляла поселок Октябрь из противотанковых гранатометов.

Киевские силовики стягивают технику в Донбасс

Все большими становятся калибры орудий и техники, которую украинские «освободители» в течение последнего месяца стягивают к линии боевого соприкосновения. Миссия ОБСЕ в своих последних отчетах фиксирует переброску украинцами артиллерийских систем 152-мм калибра «Гиацинт-Б» и «Мста-С» к линии фронта.

Кроме того, наблюдатели сообщают об отсутствии в выделенных местах хранения украинской армии таких мощных вооружений, как 135-мм противотанковые управляемые комплексы «Конкурс», крупнокалиберные зенитные ракетные комплексы и зенитные установки. Отдельно отметим постоянное стягивание украинцами к линии соприкосновения боевой бронированной техники. В последних отчетах иностранной миссии говорится о двух десятках танков и боевых машин пехоты ВСУ, замеченных вблизи населенных пунктов в районах соприкосновения.

Разрыв миномета привел к потерям в ВСУ

Не прекращаются и смертельные инциденты в передовых частях украинской армии. По данным донецкого управления Народной милиции, в районе дислокации 501-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ произошел разрыв мины в стволе орудия. Результатом стала гибель троих бойцов и ранения еще четверых.

Как уточняют в Донецке, комиссия из штаба Операции объединенных сил установила, что инцидент произошел из-за сильной изношенности орудия. Данный миномет давно подлежал списанию, но постоянно использовался морпехами для обстрелов ДНР. Как ожидают в республике, официальная информация об инциденте если и выйдет на ленты украинских СМИ, то лишь с пометкой об обстреле со стороны «террористов».

Передовые части ВСУ продают высокоточные боеприпасы радикалам

Совместная проверка одной из передовых воинских частей украинской армии силами Военной службы правопорядка и Службы безопасности Украины принесла серьезные результаты, сообщают в Народной милиции ДНР. В 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ выявлены многочисленные факты необоснованного списания патронов к стрелковому оружию и дорогостоящих противотанковых управляемых ракет.

Во время допроса начальник бригадной службы ракетно-артиллерийского вооружения рассказал, что списывал высокоточные боеприпасы и патроны для формирования некоего бригадного резерва для подразделений, выполняющих боевые задачи. Но, как оказалось на самом деле, управляемые ракеты и патроны предназначались для продажи киевским ячейкам радикальных украинских организаций. В роли посредников выступали все те же так называемые «волонтеры».

Командир второго батальона 14-й отдельной мехбригады ВСУ организовал преступную схему по вывозу оружия и боеприпасов из зоны силовой операции в Луганской области, сообщают из управления Народной милиции ЛНР. Для этих целей он использовал местных предпринимателей, предоставляя им взамен на услуги «крышу». После раскрытия преступной группы в схронах предприимчивых военных нашли серьезный арсенал оружия, включавший в себя автоматы, гранатометы и огнеметы.