Иммунолог Исмаилова рассказала о пользе пандемии для науки

Ташкент, 28 февраля. Пандемия коронавируса привела к скачку в развитии медицинской науки. Об этом рассказала врач-иммунолог из Узбекистана Адолат Исмаилова.

Специалист отметила, что до появления COVID-19 понятия «иммунитет» и «антитела» оставались известны в основном специалистам, а сейчас эти слова известны практически каждому на планете.

«Например, у нас, в Узбекистане, люди, далекие от медицины, прекрасно понимают, что такое иммуноглобулины G и M, как они работают. Было сложно добиться, чтобы некоторые специалисты начали вникать в эти понятия, а здесь сами пациенты уже просвещены», — объяснила Исмаилова в интервью Sputnik.

Кроме того, иммунолог прокомментировала самое распространенное заблуждение на тему коронавируса. Люди часто считают, что у них падает иммунитет, и жалуются на это врачам. По словам Исмаиловой, если бы так происходило, то пациент к ней даже не смог прийти.

Доктор медицинских наук Анна Топтыгина ранее рассказала, почему у некоторых людей наблюдается устойчивость перед коронавирусом. Такое возможно благодаря высокому уровню интерферона, который обеспечивает перекрестный иммунитет.