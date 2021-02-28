Новая жена Константина Ивлева похвасталась свадебным фото

Москва, 28 февраля. Блогер и журналистка Валерия Куденкова, недавно ставшая женой ведущего «Адской кухни» Константина Ивлева, показала фото с их свадьбы.

Возлюбленные расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы в День святого Валентина. Куденкова делилась радостью с подписчиками, публикуя снимки с церемонии в stories своего Instagram-аккаунта. При этом мероприятие проходило в строжайшей секретности, на него были приглашены только самые близкие друзья и родственники пары.

И хоть молодожены связали себя узами брака уже две недели назад, на странице Ивлева до сих пор не появилось ни одной свадебной фотографии. Возможно, это связано с нежеланием делиться подробностями отношений с Куденковой после хейта в соцсетях, с которым шеф-повар столкнулся, когда ушел от своей первой жены. Тем не менее журналистка не стала отказывать себе в удовольствии поделиться с аудиторией совместным снимком с Ивлевым.

В ходе интервью в рамках шоу «Алена, блин!» Ивлев признался, что его первый брак с Марией, на которой он был женат больше 20 лет, распался из-за растущего между ними недопонимания.