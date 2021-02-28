Спасение от безводья: Крым уповает на 19-километровый водовод для Симферополя

Непогода не повлияла на строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовод для снабжения крымской столицы. Объект запустят уже в апреле 2021 года. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов. Подробнее в материале ФАН.

Бештерек-Зуйский водозабор и водовод — один из объектов водообеспечения Симферополя. Работы по проекту водообеспечения начались в октябре 2020 года. Отвечает за реализацию проекта ООО «Современные системы реновации». Стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту составляет порядка 187 млн рублей.

Как сообщил министр, работы будут завершены к концу марта 2021 года. Сейчас идет строительство фундамента под насосную станцию водозабора. Добыча воды будет производиться из 11 скважин в четыре накопительные емкости, откуда она будет поступать на очистные сооружения в Симферополе. Проектная мощность водозабора составит около 70 000 кубометров воды в сутки. Общая протяженность — 19 километров. Рабочий запуск запланирован на начало апреля 2021 года.

Напомним, что из-за обильного снегопада и сильных морозов 14-18 февраля работы на Бештерек-Зуйском водозаборе были до недавнего времени приостановлены. Также, по словам министра строительства и архитектуры РК Михаила Храмова, из-за вынужденного простоя, вызванного погодными условиями, для сдачи объекта в оговоренные проектом сроки планировалось привлечение дополнительных рабочих.

По последним данным специалистов, полностью истощены запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. Приближается к «мертвому объему» и Балановское водохранилище в Белогорском районе Крыма. Несмотря на обильные снежные осадки, объем воды там практически не изменился. Причем Симферопольское водохранилище уже решили не использовать, так как вреда от него больше, чем пользы.

С середины октября 2020 года в Республике Крым и Севастополе начали реализовать объемный план по обеспечению водоснабжением региона. На его исполнение правительство России выделило 48 млрд рублей до 2024 года. В плане предусматривалось бурение новых скважин, ремонт сетей водоснабжения, строительство опреснительных установок, очистных установок, создание водозаборных сооружений.

Часть этих работ уже выполнена, либо находится в активной стадии исполнения. Так, в Севастополе уже завершается строительство водозабора на реке Бельбек, а в Симферополе и других городах идет активная замена старых изношенных труб.