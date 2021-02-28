Евгений Тишковец: Настоящая весна приходит не по календарю

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец не прогнозирует раннего наступления весны на европейской части России.

«Несмотря на то, что финал зимы проходит с рекордными показателями тепла, февраль у нас получился всего на пять градусов ниже нормы, — сказал он. — В целом уходящая зима оказалась на градус ниже нормы, причем с количеством осадков и сугробами, в полтора раза превышающими многолетние показатели».

Вслед за потеплением не стоит ожидать быстрой весны, отметил эксперт. Синоптик призывает не расслабляться в связи с календарной датой.

«Все оттепели обманчивы», — считает он.

Март в России не весенний месяц по климату. Это зимний месяц. Аналитик добавил, что народная пословица «Пришел марток, надевай сто порток» и народный мем «надень шапку» как никогда точно отражают многолетние наблюдения за весенней погодой.

По прогнозам Евгения Тишковца, в центральной части России в марте ожидается две-три волны арктических вторжений. Оттепели сменятся кратковременными, но достаточно мощными похолоданиями. Первая волна холода придет в канун празднования Международного женского дня.

«Экстремальных температур уже не будет, но понижение до минус 10-15 градусов ночью и минус 5-10 градусов днем возможно», — считает Тишковец.

Аналитик назвал дату наступления метеорологической весны на территории Москвы и близлежащих областей — приблизительно 27 марта. Такое мнение сложилось у специалистов по погоде в результате многолетних наблюдений. Отсчет начинается после того, как среднесуточная температура переходит через ноль в сторону положительных отметок. Далее, по словам эксперта, наступает фенологическая весна, среднесуточная температура воздуха достигает плюс 5 градусов и практически 10-12 апреля должен сойти снежный покров.

«Я думаю, что наступление метеорологической весны в этом году будет с небольшой задержкой, не 27 марта, а где-то в начале апреля», — пояснил Тишковец.

Он предполагает, что апрель будет теплым.

«Будет бурное снеготаянье, половодье, от таких объемов снега мы никуда не денемся, все это будет таять, и наконец-то заполнятся водой реки Среднерусской равнины, которые в основном и наполняются за счет, скажем так, небесной влаги — снега и дождей», — описал собеседник ФАН характер предстоящей весны.

Возвращения перелетных птиц, предвестников весны, эксперт ожидает в намеченные сроки, максимум на пять-семь дней позже. Обычно грачи прилетают 18-19 марта, а скворцы, зяблики, жаворонки — 30 марта — 1 апреля.

«Птицы — хорошие метеорологи, но в связи с периодом их массовой миграции есть опасность для аэропортов. Соответствующим службам стоит подготовиться», — напомнил синоптик.

По его словам, апрель-май — это самая горячая пора, когда идет миграция.