МВД Восточного правительства Ливии проводит подготовку к заседанию парламента в Сирте

Тобрук, 28 февраля. Министерство внутренних дел Восточного правительства Ливии проводит мероприятия по обеспечению безопасности в рамках подготовки к заседанию Палаты представителей в Сирте, сообщает издание Al Wasat со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации источника, силовые структуры организовали усиленное развертывание в городе перед запланированной встречей членов парламента североафриканского государства. Сотрудники правоохранительных органов будут осуществлять патрулирование и следить за порядком на улицах населенного пункта.

Палата представителей Ливии уже несколько раз переносила дату очередного заседания. Депутаты никак не могли определиться с местом проведения мероприятия. Сначала в качестве площадки был предложен Сирт, однако Совместный военный комитет (СВК) «5+5» не одобрил этот выбор.

The municipality of #Sirte and employees of the #Ouagadougou Conference Halls Complex complete equipping the hall under orders from the 5+5 military committee to hold the session of the #HoR on discuss and grant the vote of confidence to the new interim government. #Libya pic.twitter.com/EuCXWDlsVA — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 21, 2021

Позднее член парламента Абу Бакр Саид объявил, что порядка 80 его коллег намерены встретиться в понедельник, 22 февраля 2021 года, в Сабрате, несмотря на решение военных. Они планировали путем голосования выбрать нового председателя и обсудить вопрос предоставления вотума доверия новому переходному правительству, сформированному по итогам Форума политического диалога в Женеве.

В итоге СВК все же согласовал проведение заседания Палаты представителей Ливии в Сирте. Он подтвердил готовность города принять мероприятие. По словам одного из депутатов, оно состоится 1 марта, однако глава парламента Агила Салех призвал перенести встречу на 8 марта. Также он подчеркнул, что потребуется должным образом обеспечить безопасность в восточном городе.