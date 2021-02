МВД Восточного правительства Ливии проводит подготовку к заседанию парламента в Сирте

Тобрук, 28 февраля. Министерство внутренних дел Восточного правительства Ливии проводит мероприятия по обеспечению безопасности в рамках подготовки к заседанию Палаты представителей в Сирте, сообщает издание Al Wasat со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации источника, силовые структуры организовали усиленное развертывание в городе перед запланированной встречей членов парламента североафриканского государства. Сотрудники правоохранительных органов будут осуществлять патрулирование и следить за порядком на улицах населенного пункта.

Палата представителей Ливии уже несколько раз переносила дату очередного заседания. Депутаты никак не могли определиться с местом проведения мероприятия. Сначала в качестве площадки был предложен Сирт, однако Совместный военный комитет (СВК) «5+5» не одобрил этот выбор.

The municipality of #Sirte and employees of the #Ouagadougou Conference Halls Complex complete equipping the hall under orders from the 5+5 military committee to hold the session of the #HoR on discuss and grant the vote of confidence to the new interim government. #Libya pic.twitter.com/EuCXWDlsVA