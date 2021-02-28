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Иран

Израиль обвинил Иран в нападении на танкер в Оманском заливе

 

Израиль обвинил Иран в нападении на танкер в Оманском заливе

Тель-Авив, 28 февраля. Израиль обвинил Иран в атаке на коммерческое судно Helios Ray, следовавшее из саудовского порта Даммам в Сингапур. При этом, по заявлению израильского министра обороны Бенни Ганца, причастность Тегерана к взрывам еще предстоит доказать.

«Тот факт, что во время инцидента судно находилось недалеко от берегов Ирана, говорит о вероятной причастности иранцев, но это нужно проверить. Однако это то, во что я лично верю», — сообщил генерал-лейтенант.

Что известно о произошедшем

Инцидент произошел в Оманском заливе 25 февраля. Глава израильской компании Ray Shipping Ltd., владеющей судном, сообщил, что причина взрывов до сих пор неизвестна. По его словам, повреждения могли быть нанесены как ракетами, так и минами, прикрепленными к носовой части быстроходного катера.

В результате происшествия экипаж не пострадал, как и корабельные механизмы. Однако по обеим сторонам корпуса выше ватерлинии образовались четыре крупных отверстия.

В настоящий момент расследование продолжается. В СМИ распространяются обвинения в адрес Ирана, чье руководство, в свою очередь, никак не прокомментировало случившееся.

Основания для претензий

Мнение Ганца поддержал посол Израиля в США Гилад Эрдан. Он добавил, что Тегеран регулярно демонстрирует силу в Персидском заливе. Очевидно, чиновник ссылается на инциденты, имевшие место в мае и июне 2019 года.

12 мая четыре коммерческих судна под флагами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Норвегии подверглись диверсионной атаке. В тот момент корабли находились в эмиратском порту Фуджейра, куда прибыли для дозаправки.

В результате серии взрывов на всех судах ниже уровня ватерлинии образовались крупные пробоины, экипажи не пострадали. Соединенные Штаты и Саудовская Аравия поспешили обвинить в этом нападении Иран. В то же время в ОАЭ воздержались от подобного шага и решили дождаться результатов расследования.

Иранское руководство также настаивало на тщательном изучении инцидента, упомянув, что эта атака могла являться чьей-то операцией под ложным флагом для дискредитации республики.

В итоговом отчете международного расследования сообщается:

«В ходе сложной и скоординированной операции водолазов с применением быстроходных катеров для повреждения корпусов кораблей использовались подводные мины… Наиболее вероятным виновником является «государственный субъект».

Схожий случай произошел 13 июня. В тот день взрывы прозвучали на двух танкерах, принадлежащих японской и норвежской фирмам.

Атака произошла в то время, когда корабли пересекали акваторию Ормузского пролива. Взрывы спровоцировали пожар на японском судне, в результате которого пострадал один член экипажа.

США и Саудовская Аравия первыми обвинили Иран в причастности к нападению. В свою очередь, Япония предпочла дождаться результатов расследования.

Международные эксперты снова не смогли установить как исполнителя нападения, так и примененное им оружие. Предположительно, повреждения были нанесены либо торпедами, либо магнитными минами, установленными на корпусы кораблей диверсантами.

Снова голословные обвинения?

Принадлежность коммерческих судов, атакованных в Персидском заливе в последние годы, выступает как контр-аргумент против версии об иранских корнях атаки. Действительно, ОАЭ, Саудовская Аравия и Израиль являются недружественными Ирану государствами, но как объяснить нападения на норвежские и японские корабли?

Израильское руководство опирается на обвинения, не подтвержденные результатами экспертиз ни по одному из инцидентов. Однако возникает закономерный вопрос о том, кому еще могут быть выгодны подобные атаки вблизи иранского побережья.

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