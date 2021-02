Израиль обвинил Иран в нападении на танкер в Оманском заливе

Тель-Авив, 28 февраля. Израиль обвинил Иран в атаке на коммерческое судно Helios Ray, следовавшее из саудовского порта Даммам в Сингапур. При этом, по заявлению израильского министра обороны Бенни Ганца, причастность Тегерана к взрывам еще предстоит доказать.

«Тот факт, что во время инцидента судно находилось недалеко от берегов Ирана, говорит о вероятной причастности иранцев, но это нужно проверить. Однако это то, во что я лично верю», — сообщил генерал-лейтенант.

Что известно о произошедшем

Инцидент произошел в Оманском заливе 25 февраля. Глава израильской компании Ray Shipping Ltd., владеющей судном, сообщил, что причина взрывов до сих пор неизвестна. По его словам, повреждения могли быть нанесены как ракетами, так и минами, прикрепленными к носовой части быстроходного катера.

В результате происшествия экипаж не пострадал, как и корабельные механизмы. Однако по обеим сторонам корпуса выше ватерлинии образовались четыре крупных отверстия.

Various photos circulating of the damage to the HELIOS RAY corroborate reports from two U.S. defence officials cited by AP of two holes in the port and starboard sides of the vessel (four total), just above the waterline. Signage shows damage at deck 3 level. pic.twitter.com/5PweU95UxT — Ambrey Intelligence (@Ambrey_Intel) February 26, 2021

В настоящий момент расследование продолжается. В СМИ распространяются обвинения в адрес Ирана, чье руководство, в свою очередь, никак не прокомментировало случившееся.

Основания для претензий

Мнение Ганца поддержал посол Израиля в США Гилад Эрдан. Он добавил, что Тегеран регулярно демонстрирует силу в Персидском заливе. Очевидно, чиновник ссылается на инциденты, имевшие место в мае и июне 2019 года.

12 мая четыре коммерческих судна под флагами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Норвегии подверглись диверсионной атаке. В тот момент корабли находились в эмиратском порту Фуджейра, куда прибыли для дозаправки.

This torpedo attack is followed by a similar sabotage a month ago of Saudi ARAMCO ships Almarzoqah and Amjad along with UAE & Norway flagged ships. ARAMCO ships were carrying crude-oil to be delivered to its customers in US. pic.twitter.com/3CjYI3j1Fg — GreatGameIndia (@GreatGameIndia) June 14, 2019

В результате серии взрывов на всех судах ниже уровня ватерлинии образовались крупные пробоины, экипажи не пострадали. Соединенные Штаты и Саудовская Аравия поспешили обвинить в этом нападении Иран. В то же время в ОАЭ воздержались от подобного шага и решили дождаться результатов расследования.

США официально заявили: атаку на танкеры «хайли лайкли» совершил Иран



AlMarzoqah – один из по­стра­дав­ших тан­ке­ров.



Оценка США по­ка­за­ла сле­ду­ю­щее – "весьма ве­ро­ят­но", что Иран стоял за на­па­де­ни­я­ми на четыре тан­ке­ра в...https://t.co/GLutPlpVJJ pic.twitter.com/sySxrtXGnS — Русское Агентство Новостей (РуАН) (@ruan_news) May 18, 2019

Иранское руководство также настаивало на тщательном изучении инцидента, упомянув, что эта атака могла являться чьей-то операцией под ложным флагом для дискредитации республики.

В итоговом отчете международного расследования сообщается:

«В ходе сложной и скоординированной операции водолазов с применением быстроходных катеров для повреждения корпусов кораблей использовались подводные мины… Наиболее вероятным виновником является «государственный субъект».

Схожий случай произошел 13 июня. В тот день взрывы прозвучали на двух танкерах, принадлежащих японской и норвежской фирмам.

Атака произошла в то время, когда корабли пересекали акваторию Ормузского пролива. Взрывы спровоцировали пожар на японском судне, в результате которого пострадал один член экипажа.

Crude Prices Rise After Tanker Explosions In Gulf | Sahara Reporters

Thursday's incident included one tanker on fire in the Gulf of Oman and followed sabotage attacks on May 12 on vessels near the Fujairah emirate, one of the...

READ MORE: https://t.co/4GjqeWfO2a pic.twitter.com/fBMGEyiIgX — Sahara Reporters (@SaharaReporters) June 13, 2019

США и Саудовская Аравия первыми обвинили Иран в причастности к нападению. В свою очередь, Япония предпочла дождаться результатов расследования.

Международные эксперты снова не смогли установить как исполнителя нападения, так и примененное им оружие. Предположительно, повреждения были нанесены либо торпедами, либо магнитными минами, установленными на корпусы кораблей диверсантами.

Снова голословные обвинения?

Принадлежность коммерческих судов, атакованных в Персидском заливе в последние годы, выступает как контр-аргумент против версии об иранских корнях атаки. Действительно, ОАЭ, Саудовская Аравия и Израиль являются недружественными Ирану государствами, но как объяснить нападения на норвежские и японские корабли?

Израильское руководство опирается на обвинения, не подтвержденные результатами экспертиз ни по одному из инцидентов. Однако возникает закономерный вопрос о том, кому еще могут быть выгодны подобные атаки вблизи иранского побережья.