Россиянам предложили прогуляться по историческим зданиям на портале «Узнай Москву»

Видеоэкскурсии в сопровождении гидов по историческим зданиям столицы появились на портале «Узнай Москву». Подготовкой проекта занимался Департамент культурного наследия города.

Пользователям Сети предложили виртуально прогуляться по помещениям Северного речного вокзала, Центросоюза, дома купца Игумнова, а также по Петровскому путевому дворцу и гостинице «Советская». Экскурсии проводятся краеведами и реставраторами.

Онлайн-формат позволит всем желающим побывать в исторических зданиях Москвы, не покидая дома, рассказал глава департамента Алексей Емельянов. Во время виртуальных прогулок можно будет заняться изучением облика и интерьеров представленных объектов.

Благодаря специалистам россияне смогут узнать об истории строительства этих зданий, а также связанные с ними события и легенды. Среди объектов можно увидеть уникальные памятники российской архитектуры.

Столичным жителям также доступны аудиоэкскурсии по Москве в рамках проекта «Я шагаю по району». С их помощью можно совершить пешую прогулку по городу.