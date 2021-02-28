Переехавший в Крым одессит рассказал, как люди ждут послабления карантина

Перебравшийся в Крым после 2 мая 2014 года одессит сообщил корреспонденту ФАН, как жители полуострова относятся к перспективе послабления ковидных ограничений. По словам Алексея Драгунова (имя и фамилия изменены), больше всего в Крыму ждут отмены масочного режима.

«С большим нетерпением жду, когда, наконец, это все закончится. Конечно, хочется, чтобы отменили маски, но и просто послабления — это уже праздник. Жизнь постепенно налаживается», — рассказал Алексей.

Заметим, что в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Крыму в ближайшие дни могут ослабить ограничения, с вязанные с COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ФАН. За минувшие сутки на территории полуострова зафиксировано 65 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 26 февраля этот показатель составил 67 зараженных, а 25 февраля — 73.

«Из общего количества заболевших 42 выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за границы», — заявил Сергей Аксенов.

Ранее глава Республики сообщил, что в случае положительной динамики спада заболеваемости на полуострове он допускает снятие ряда противоэпидемиологических ограничений. Послабления коснутся проведения банкетов, корпоративов и свадеб. Также предполагается увеличить наполняемость кинотеатров до 75%.

Без изменений останется социальная дистанция в заведениях общепита, наличие санитайзеров, рециркуляторы воздуха в помещениях с большим скоплением людей и, конечно же, масочный режим. По поводу последнего Сергей Аксенов подчеркнул, что данная мера не будет снята как минимум до конца текущего года. В то же время в Севастополе режим повышенной готовности решили оставить без изменений еще на месяц.

«Действующие в Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до конца марта. Соответствующее решение принято в субботу на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Михаила Развожаева», — говорится в сообщении правительства города.

Напомним, что режим повышенной готовности был введен по всей территории Республики Крым и городу федерального значения Севастополю 17 марта 2020 года в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Несмотря на проблемы с пандемией, на территории полуострова продолжается решаться вопрос по поводу водоснабжения. Так, в Крыму показали уникальный водозабор, построенный армией России для Севастополя.