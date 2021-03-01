Президент ЕС едет в Донбасс, Зеленский готовит заседание «Крымской платформы»

Донбасс снова посетил главнокомандующий ВСУ, который не так давно анонсировал тренировки украинской армии по наступлению в урбанизированной местности. На следующей неделе на юго-восток собирается президент ЕС, что также может осложнить и без того непростую ситуацию в регионе. Растут милитаристские проявления Киева и на Крымском направлении, где создана и активно продвигается «Крымская платформа».

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество нарушений на линии соприкосновения снизилось практически в 2 раза (474 обстрела против 825). Это еще раз подтверждает, что построение причинно-следственных связей между подготовкой ВС Украины к наступлению и обстрелами есть дело не благодарное.

В ВСУ решение об открытии огня принимает командир батальона при попытке продвижения противника, угрозе позициям или жизням подчиненных. Именно поэтому калибр применяемых вооружений не переваливает за 120-мм минометы, которые имеются во всех «боевых» батальонах.

Однако, такие формулировки позволяют подгонять практически любое движение на позициях защитников в Донбассе под угрозу, чем многие украинские командиры и пользуются, зарабатывая плюсики у командования.

В армиях ДНР и ЛНР ситуация несколько иная — санкционировать ответный огонь довольно сложно, но иногда возможно. Самым показательным примером является случай 26 февраля на южном участке фронта, когда точное попадание по позиции 36 бригады морской пехоты у Водяного (10 км северо-восточнее Мариуполя) вывело из строя целое отделение морпехов во главе с их командиром.

Учитывая, что именно в районе этого населенного пункта 12 февраля наблюдателями ОБСЕ было выявлено сокращение межпозиционного пространства со стороны украинских военных, то прилетел им вполне обоснованный ответ.

Еще одной точкой напряжения на южном фронте стал район населенного пункта Чермалык (25 км северо-восточнее Мариуполя), где базируются подразделения 53-ей механизированной бригады.

Если верить командованию украинской группировки, неподалеку от него 24-ого февраля украинскими военнослужащими был задержан боец армии ДНР, который пытался перейти на украинскую территорию. При этом ополченец оказал сопротивление, ранив украинца штык-ножом, однако тот применил оружие и пленил его.

Окупант проник на позицію ЗСУ і поранив воїна

У середу, 24 лютого, на позицію Збройних сил України біля селища Чермалик Донецької області проник найманець російських окупаційних військ і поранив українського воїна pic.twitter.com/b15mgy0Z9o — Highlander Freeman (@highlander_free) February 24, 2021

Вряд ли военнослужащий ДНР шел сдаваться. Скорее, тому было две причины:

шел он в разведку с перспективой взять «языка»;

в Чермалыке живут его родственники.

Особую пикантность в первом случае придает тот факт, что именно в этот день позиции 53-ей бригады объезжал заместитель министра обороны Украины Игорь Старобинский. Случай действительно странный и будет использован Киевом в его информационной кампании против республик, как и сам пленный, которого уже наверняка склоняют к сотрудничеству.

На центральном участке фронта с приходом 58-ой мотопехотной бригады на северо-западные окраины Донецка обстановка стала накаляться. Связано это с тем, что командиры только начинают организовывать систему разведки, параллельно вскрывают систему огня подразделений НМ ДНР.

Можно не сомневаться, что полученные знания они применят для улучшения своих позиций. Тем более, что бригада эта готовилась американскими инструкторами во Львовской области как раз для действий в условиях городской застройки.

58 окрема мотопіхотна бригада гетьмана Івана Виговського продовжує інтенсивні тренування в межах програми JMTG-U у Міжнародному центрі миротворчості й безпеки на Львівщині pic.twitter.com/d9ovRinxa9 — Армія FM (@Armia_fm) December 17, 2020

Чему, видимо, не научили военнослужащих Украины их западные партнеры, так это правильному учету обстановки на картах минных полей и их передаче. 26 февраля неподалеку от Донецка на своем минном поле подорвался украинский офицер — и хорошо, что получил он только ранение.

Кроме того, на центральном участке фронта на ж/д станциях Константиновка и Дружковка наблюдателями ОБСЕ всю неделю фиксировалась техника ВСУ, что свидетельствует о прибытии в Донбасс 10-ой горно-штурмовой бригады.

Менять она, скорее всего, будет 35-ую бригаду морской пехоты на северо-западных окраинах Горловки, где всю неделю было очень неспокойно.

На северном участке фронта наиболее сложная обстановка оставалась в районе Золотого (55 км западнее Луганска), где сидит 92-ая механизированная бригада.

Возможно, связано это с занятием или обозначением присутствия обеими сторонами конфликта на своих бывших позициях, что фиксировалось БПЛА ОБСЕ 20 февраля.

На неделе юго-восток Украины посетил главнокомандующий генерал Руслан Хомчак. Целью поездки, скорее всего, являлись оценка ситуации и подготовка к визиту президента Европейского союза Шарля Мишеля, который запланирован на 2-3 марта.

Побывал генерал Хомчак на позициях украинских подразделений вблизи Горловки и Авдеевки, где ему очень много говорили о дистанционном минировании со стороны ВС ДНР снарядами ПОМ-2. Также вполне возможно, что в ходе поездки Хомчак санкционировал несколько мини-операций по «улучшению позиций» украинских подразделений.

Являясь франкоговорящим бельгийцем и либералом, президент ЕС Мишель связан с действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном — стороной «нормандского» формата (Россия, Франция, Германия, Украина). Соответственно, все увиденное и услышанное от Киева будет обязательно использовано в качестве «козыря» в переговорном процессе.

Киев бряцает оружием у Крыма и создает антироссийский кружок

На фоне общего повышения милитаристской риторики на юго-востоке Украины, не отстаёт и Крымское направление. В начале недели командующий Объединенными силами генерал Сергей Наев анонсировал на март учения украинских десантников вблизи полуострова — якобы в ответ на какие-то учения ВДВ РФ.

Украина проведет военные учения на границе с Крымом



Командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев рассказал о запланированных военных учениях с участием украинских десантников, которые пройдут возле границы с Крымом. Об этом сообщает агентство «Укринформ». pic.twitter.com/sgONPdzIoH — ГлавТвит (@GlavTW) February 23, 2021

На полигоне в Херсонской области украинское командование группировки, развернутой напротив Крыма (да, есть и такая), провело тренировку артиллерийских подразделений, представленных 152-мм самоходными пушками «Гиацинт-С» и буксируемой их версией. Тренировка проводилась с привлечением беспилотной авиации для корректировки огня.

Но более интересна зафиксированная 26 февраля колонна с двумя комплексами оперативно-тактических ракет «Точка-У» неподалеку от Новоалексеевки, что примерно в 55 км от города Джанкой и в 145 км от Симферополя. При этом дальность ракеты составляет около 120 км.

24 февраля президент Владимир Зеленский подписал ряд законопроектов, касающихся политики Киева на Крымском направлении, в том числе создания «Крымской платформы».

На первое ее собрание у Зеленского особые надежды, ведь привлечение большего количества стран позволит создать своеобразный антироссийский кружок и рассматривать не только политические аспекты, касающиеся Крыма, но и развивать в первую очередь военное сотрудничество.

Проект Стерненко

Еще одним примечательным событием стало вынесение вполне заслуженного обвинительного приговора экс-главе одесской ячейки националистического «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории РФ) Сергею Стерненко за похищение человека в 2015 году.

Это вызвало всплеск негодования среди его сторонников, поддерживаемых оппозиционной партией бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Кроме того, по информации Telegram-канала «Резидент», к делу подготовки митингов приложило руку посольство США на Украине. В итоге удалось собрать две акции — 23 и 27 февраля.

Наиболее массовый митинг прошел в Киеве (1,5-2 тыс. человек), менее масштабные — практически во всех областных центрах страны (не более 10-50 участников). Если 23 февраля отметилось столкновениями митингующих с полицией, то 27-ого все прошло вполне мирно, так как на встречу с активистами полиция не явилась, что вызвало у них небольшое недоумение. Однако толпа не растерялась и пошла к зданию Генеральной прокуратуры, намереваясь пошуметь немного там.

????????Протестующие в Киеве закидали дымовыми шашками Офис генпрокурора.

Участники акции выступают в поддержку националиста Сергея Стерненко, получившего 7 лет тюрьмы за похищение человека pic.twitter.com/M5CBN01RQH — Иван Флибустьеров (@Zw2ApU0HfQrNgqH) February 28, 2021

Когда после этой провокации ничего не произошло, протестующие разошлись, решив собраться 9 марта.

Проведение «мирного» митинга может свидетельствовать только об одном: Зеленский пошел на сделку с заокеанскими кураторами националистов, и освобождение Стерненко является лишь вопросом времени.

Сама же ситуация дала еще большую популярность «проекту Стерненко», который, возможно, уже в скором времени может появиться на политическом олимпе Украины.

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1 Организация запрещена на территории РФ.