Мафия лесорубов жестоко убила лидера индейской общины в Перу

Члены наркокартеля похитили и убили лидера перуанской индейской общины Синчи-Рока и защитника прав коренных народов Эрасмо Гарсию Грау. Об убийстве заявила Ассоциация коренных народов перуанских лесов (ORAU) в Укаяли.

Ya es hora que autoridades asuman con responsabilidad su rol de proteger a las poblaciones más vulnerables que están siendo asesinadas en silencio. #BastaDeEncubrirMuertesDeIndigenas#NoAlAtentadoContraLasComunidadesNativas#BastaDeCorrupcionEncubiertaDerramandoSangreInocente pic.twitter.com/JfGB1krpxX — ORAU Oficial (@orau_oficial) February 27, 2021

Тело 28-летнего лидера общины индейцев какатайбо было найдено в провинции Падре-Абад региона Укаяли. Мужчина стал жертвой наркокартеля. Его похитили еще 25 февраля. Гарсия Грау пропал, когда проводил вечерний обход территории общины Синчи-Рока, чтобы проверить, нет ли поблизости членов криминальных группировок.

Преступники до этого угрожали Гарсие Грау и лидерам многих других индейских общин. За четыре дня до того был убит еще один глава общины коренного народа региона Укаяли Йенес Риос Бонсано.

????URGENTE:

ORAU denuncia el asesinato del líder indígena Cacataibo Herasmo García Grau de la comunidad de Sinchi Roca, Ucayali. Señalan que un día anterior fue secuestrado, piden atención inmediata para proteger a sus defensores.

Lea más aquí ➡️ https://t.co/SR5vWppKYm

.@Servindi — Vigilante Amazónico (@vigilanteamazon) February 27, 2021

Индейцы требуют справедливости

Индейцы какатайбо общины Синчи-Рока требуют провести географическое картирование территории расселения коренных народов в Укаяли, чтобы установить четкие границы поселений индейцев. Однако Региональное управление по вопросам сельского хозяйства Укаяли отказываются это делать, сообщает ORAU.

«Такое отношение властей играет на руку захватчикам земель, наркоторговцам и другим преступникам, который используют этот район в качестве транзитного маршрута для своего нелегального бизнеса», — заявила организация коренных народов на своей странице в Twitter.

Защитник прав коренного народа погиб из-за того, что власти страны «оставили индейцев на милость наркоторговцев, нелегальных вырубщиков лесов и захватчиков земель», заявляет ORAU.

Организация потребовала ввести чрезвычайное положение в регионе Укаяли и провинции Пуэрто-Инка, и срочных мер по борьбе с наркоторговлей и другими видами незаконной деятельности для восстановления справедливости по отношению к убитым лидерам общин.

El líder del pueblo Cacataibo Herasmo García Grau (28) fue secuestrado y apareció cruelmente asesinado el día de ayer, denunció la Organización Regional Aidesep Ucayali. Piden declarar en emergencia la región y que el Estado desactive las bandas criminales ligadas al narcotráfico pic.twitter.com/akl02YCFqQ — Servindi (@Servindi) February 27, 2021

«Нас убивает не только коронавирус, но и безразличие и даже пособничество со стороны властей в отношении незаконной торговли землями, древесиной и наркотиками, пронизывающей наш регион, как пожары, которые разрушают Амазонию», — сообщили представители ORAU.

12 апреля 2020 года был убит еще один лидер индейской общины Унипакуяку Арбило Мелендеса. Представители ORAU осудили правительство за то, что спустя год после его убийства преступники все еще разгуливают на свободе, а семья Мелендеса находится в состоянии абсолютной беспомощности. Похожая ситуация наблюдается в случае с убийствами четырех лидеров общины Альто-Майо-Савето в 2014 году.

#Ucayali Lamentamos el fallecimiento de Herasmo García, líder indígena kakataibo, que habría sido asesinado por personas dedicadas a actividades ilegales. Exigimos a la @PoliciaPeru y @FiscaliaPeru célere investigación para hallar a los responsables. #LasPersonasPrimero pic.twitter.com/gny1wQGzo1 — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) February 27, 2021

Председатель организации Берлин Дикес отметил, что в ноябре 2020 года делегация от ORAU поехала в Лиму на встречу с министрами внутренних дел, юстиции, культуры, окружающей среды, с главой Конгресса, а также с представителями прокуратуры. На этой неделе члены организации сообщили о ситуации премьер-министру Перу Виолете Бермудес. Вместе с тем они отмечают, что реального прогресса в борьбе с незаконной деятельностью в этом регионе пока не наблюдается.

«Мы призываем индейские общины использовать свои механизмы самообороны. Мы считаем, что правительство Перу, которое не оказывает нам помощи ни в одном из кризисов, с которыми мы сталкиваемся, будет виновно в происходящем, если оно не привлечет к ответственности преступников, которые овладевают перуанской Амазонией», — пишет Берлин Дикес.

Индейцы в окружении картелей

Как сообщает Федерация общин коренных народов какатайбо (Fenacoca), более 600 га тропических лесов были вырублены криминальными группировками. По данным Службы глобального мониторинга лесов, в январе-октябре 2020 года поступили сообщения о 5040 случаях вырубки лесов Амазонии на территории расселения индейцев какатайбо, в том числе 2535 только в Санта-Марте.

Más del 60% del territorio nacional está conformado por bosques. #Ucayali es una de las regiones con mayor avance de deforestación. Compartimos la iniciativa de nuestra Red Anticorrupción Forestal de Ucayali sobre las medidas e importancia de la conservación de nuestros bosques. pic.twitter.com/8bozAsdmuT — Proética (@ProeticaPeru) February 23, 2021

Индейцы регулярно получают угрозы со стороны преступных группировок, которые пытаются завладеть их территориями для выращивания и изготовления наркотических веществ и их контрабанды.

«Они меня ищут, и мне очень страшно. Мои сестры, мои племянники, почти вся моя семья под угрозой. Возможно, мы должны бороться с ними, но их уже достаточно много. Не могу никуда уйти, не знаю, что делать», — рассказал изданию Mongabay один из индейцев общины Санта-Марта.

Одной из причин кризиса стала политика правительства, согласно которой при выдаче документов на владение территориями не уточняются пограничные точки или координаты. Из-за этого со временем возникли поселки, расположенные на границах коренных народов. Этим пользуются криминальные группировки, которые постепенно захватывают все больше земель, принадлежащих индейцам.

«Так как границы четко не установлены, индейцы часто не уверены, вторглись ли в их территорию или нет. Когда они осознают это, захватчики уже заняли всю территорию», — отмечает представитель Fenacoca.

Председатель Fenacoca Эрлин Одисио также получает угрозы от членов наркокартелей. С 2011 года 220 защитников по правам человека в Перу были убиты, сообщается в докладе Национального координационного совета по правам человека.