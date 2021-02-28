Лыжники Большунов и Ретивых стали третьими в командном спринте на ЧМ

Берлин, 28 февраля. Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в командном спринте на чемпионате мира. Они уступили лидерам 2,09 секунды.

Первой на соревновании в немецком Оберстдорфе пришла команда из Норвегии, преодолевшая дистанцию протяженностью 7,2 километра за 15 минут и 1,74 секунды. Серебро досталось финским спортсменам, которые прибыли к финишу на 1,68 секунды позднее.

Женская команда, состоящая из Натальи Непряевой и Юлии Ступак, заняла на первенстве лишь четвертое место. Лидерами в командном спринте среди женщин стали спортсменки из Швеции.

Александр Большунов уже принес России победу на чемпионате мира. Лыжнику удалось занять первое место в скиатлоне.