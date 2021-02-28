Валерия рассказала о безумной любви к внучке Селин

Москва, 28 февраля. Известная певица Валерия поделилась эмоциями, которые она испытала, впервые став бабушкой. Исполнительница очень сильно любит свою маленькую внучку Селин.

Малышка появилась на свет в первый день 2021 года. Внучку Валерии подарили ее сын от продюсера Александра Шульгина Арсений и его жена, блогер Лиана Волкова. Певице иногда кажется, будто Селин — это ее ребенок.

«У меня полное ощущение, что это я ее родила», — призналась артистка в программе «Однажды» на НТВ.

Валерия очень сильно переживала во время рождения внучки и старалась принимать максимально возможное участие в процессе. Появление маленького человека в семье является особенной радостью, считает певица.

«Я полюбила внучку до безумия еще до встречи с ней. А теперь прихожу, она мне улыбается, и это такое счастье!» — рассказала исполнительница.

Арсений Шульгин и его жена живут недалеко от родителей Лианы, поэтому поблизости всегда есть помощники. Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин тоже спешат к молодой семье каждую свободную минуту. Они даже задумались о покупке дачи, на которой можно собирать всех родных на выходные.

Недавно Валерии довелось понянчить внучку в ресторане. Певица выбралась на завтрак вне дома вместе с членами семьи.