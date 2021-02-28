Мальчик погиб после падения с 13-го этажа строящегося дома в Выборге

Санкт-Петербург, 28 февраля. Шестиклассник в Выборге сорвался с недостроенного дома и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Школьник перед трагическим инцидентом находился на стройке жилого комплекса. В какой-то момент он упал с 13-го этажа здания на балкон, который находится на втором этаже. В результате он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Труп ребенка отправили в морг для установления точной причины смерти. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Мальчик проживал в полной и благополучной семье, на учете не состоял. Пока неизвестно, был ли он один или с приятелями в момент трагедии.

Несчастный случай произошел также в Краснодаре. Школьница выпала из окна третьего этажа, врачам удалось спасти ей жизнь.