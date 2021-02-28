Американский инфекционист определил факторы снижения эффективности вакцин от COVID-19

Вашингтон, 28 февраля. Главный инфекционист США Энтони Фаучи поделился своим мнением о факторах, которые могут снизить эффективность применяемых человечеством вакцин от коронавирусной инфекции.

Генетические варианты коронавируса могут снизить эффективность существующих на сегодняшний день вакцин, считает Фаучи. Тем не менее в определенной степени они все еще будут способны оказывать эффект.

«Все равно будет подушка безопасности. Это говорит нам, что не надо отчаиваться по поводу вариантов», — уточнил он.

Опасения у ряда инфекционистов вызывают мутации коронавирусной инфекции: британский и южноафриканский штаммы. Сообщается, что они менее восприимчивы к вакцине от COVID-19 и способны заражать уже переболевших инфекцией людей. Известно, что вакцина от англо-шведской компании AstraZeneca уже показала свою неэффективность в борьбе с мутировавшими штаммами.

Ранее сообщалось, что российские вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» показали эффективность в борьбе с мутировавшими формами коронавируса. Исследования были проведены специалистами новосибирского центра «Вектор».