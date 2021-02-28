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Тихановская надеется, что давление на Лукашенко будет усиливаться

Тихановская надеется, что давление на Лукашенко будет усиливаться

Минск, 28 февраля. Давление на руководство Республики Беларусь будет усиливаться. С таким заявлением выступила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

Претендент на пост главы государства рассчитывает на смену власти в родной стране. По мнению Тихановской, давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко будет расти. Глава республики может «уйти» уже весной этого года, сообщила она в беседе с Bild am Sonntag. Однако Тихановская не привела дополнительных деталей и не продолжила эту мысль.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, о чем свидетельствуют данные ЦИК. Тихановская заняла второе место, получила всего 10% и покинула республику.

Экономист Алексей Зубец уверен, что соперница Лукашенко не сможет управлять страной. Тихановская не имеет представлений о внешней торговле и у нее нет необходимой команды, пришел к выводу эксперт.

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