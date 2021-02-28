В сезоне «Холостяка» с Тимати появятся новые правила

Москва, 28 февраля. Восьмой сезон шоу "Холостяк" скоро стартует на ТНТ. Его главный герой, рэпер Тимати (Тимур Юнусов), раскрыл некоторые подробности о нововведениях в проекте.

Первый эпизод программы выйдет 14 марта в 19:00 по Москве. Рэпер Тимати, недавно расставшийся с моделью Анастасией Решетовой, решил попробовать себя в новом амплуа. Исполнитель заявил, что никто из девушек не знает его настоящего. Поэтому он хочет проверить, придут ли конкурсантки ради Тимура Юнусова или ради популярного и богатого Тимати.

Восьмой сезон должен увлечь зрителей не только звездным героем, но и своими нововведениями. Так, участницам будут вручать не только розы красного цвета, традиционные для шоу, но также черные, белые и впервые в мировой истории проекта — золотые.

"В новом сезоне мне хотелось максимально расширить рамки, отменить какие-то правила, а какие-то добавить, сделать что-то, что еще никто не делал. Это достаточно сложно, потому что все согласования проходят с держателями формата, но все-таки некоторые хулиганства (как личные приглашения) нам удались", — цитирует Тимати журнал "OK!".

Рэпер возлагает большие надежды на шоу. Он уверен: сезон с его участием станет самым крутым, без ложной скромности. Однако, несмотря на высокий рейтинг первых выпусков, в Сети уже появилась информация о финале проекта.