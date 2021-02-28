Оскорбленная Седокова сбежала с шоу Максима Галкина

Москва, 28 февраля. Музыкальную исполнительницу Анну Седокову оскорбил показанный про нее ролик в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Певица решила покинуть шоу Максима Галкина.

В видео речь шла о неудачных отношениях певицы. Седокова три раза была замужем. От двух браков у нее остались две дочери. Младший сын родился от отношений с предпринимателем Артемом Комаровым, с которым знаменитость рассталась вскоре после родов.

Представленный в студии ролик показался бывшей солистке группы «ВИА Гра» предвзятым. Певица принялась защищать себя, заявляя, что не всем женщинам удалось найти свою любовь с первого раза.

«Предвзятый сюжет. В нем постоянно говорится: «Она вышла замуж и сразу развелась». Мне кажется, что 4 года — это много. Да, кому-то повезло – он сразу нашел единственную любовь. У меня, к сожалению, так не вышло», — сказала певица.

Седокова осудила авторов материала за вешание ярлыков на женщин и за попытку обрести свое счастье. Оскорбленная увиденным, она не стала слушать доводы Галкина в защиту авторов ролика и покинула студию программы.

Сейчас исполнительница счастлива в третьем браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Однако недавно она спровоцировала слухи о разводе со спортсменом после выхода нового клипа на песню «Нам пора».