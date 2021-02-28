Корнилов: Провокации Киева и Кишинева в ПМР могут повторить сценарий Южной Осетии

Москва, 28 февраля. Как ранее сообщал политолог Геворг Мирзаян в интервью «Украина.Ру», именно в Приднестровье, а не в Донбассе военный конфликт может иметь самые ужасающие последствия для России, — пишет «ПолитПазл».

Свою позицию он объяснил тем, что регион находится значительно далеко. Вследствие чего у Москвы больше возможностей для маневра. Другой политолог Владимир Корнилов, наоборот, считает, что благодаря общей границы с Донбассом, на этот регион следует обратить большее внимание, но и в ПМР последствия могут быть серьезными.

Политолог отметил, что в Приднестровье сегодня не происходит ничего нового. Он заявил, что Пришедшая ко власти сторонница запада Майя Санду вызвала еще больший резонанс на местности, хотя подобное происходило и ранее. В бытность правления страной Виктора Ющенко, Украина сталкивала Кишинев и Тирасполь лбами, но тогда Молдавия не поддалась на провокации.

«Но вы же понимаете, если вдруг кто-то, не важно, с какой стороны – Молдавии или Украины, атакует российский контингент в Приднестровье, это будет казус белли, это будет повторение ситуации 2008 года в Южной Осетии. Поэтому я очень надеюсь, что ума хватит и у украинских, и у молдавских властей», – подчеркнул Корнилов.

Военнослужащий Миротворческих сил ПМР в интервью «ПолитЭксперту» озвучивал подобную точку зрения. Он считает, что атака на Приднестровье приведет к полному контролю воздушного пространства Молдавии.

ФАН ранее сообщал, что Молдова и Украина планируют запретить въезд машинам с номерами из Приднестровья.