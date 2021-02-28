Крым ответил Порошенко на слова об обмане жителей полуострова

Севастополь, 28 февраля. Слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о жалости к крымчанам являются ложью, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии Юрий Гемпель.

Дипломат подчеркнул, что развитие региона происходит достаточно динамично, а проблемы с водоснабжением полуострова стоят на особом контроле у российского руководства.

«Пусть Порошенко не льет крокодильи слезы и оставит свои сочувствия при себе. Хватит уже устраивать политический цирк», — сказал он.

Кроме того Гемпель добавил, что именно по инициативе Киева Крым столкнулся с отсутствием электроэнергии и недостатком питьевой воды. Однако Россия приложила максимум усилий для успешного решения этих проблем, подытожил дипломат.

Ранее Порошенко заявил, что Кремль обманул жителей Крыма. По его словам, российские власти якобы не выполнили своих обещаний и не подняли уровень жизни крымчан.