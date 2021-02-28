Гном Гномыч показал видео с новым членом семьи

Москва, 28 февраля. Сын музыкального продюсера Яны Рудковской Александр Плющенко, более известный как Гном Гномыч, опубликовал на своей странице в Instagram видео с новым членом семьи.

В семье продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко пополнение — они завели собаку, русского той-терьера, которому дали имя Фифа. Плющенко младший поделился роликом, где он держит питомца на руках. Щенок оказался очень ласковым. Он облизал маленькую ладонь брата Гном Гномыча Арсения.

«Фифа — русский той-терьер любит не только Саню, но и Арсюню. Самая добрая порода в мире! Любит всех, не пахнет и не гадит, уютная и комфортная. Ест много и никогда не полнеет, очень любит играть с детьми», — отмечено в публикации Плющенко-младшего.

Подписчики Гном Гномыча умилились трогательному ролику, а владельцы этой породы собак поделились своим опытом «воспитания».

«Эти собачки реально классные антидепрессанты. Нашу Кейси зовут»; «Какой милый питомец»; «Очень милая! У нас таких три мальчика! Самые ласковые!» — написали фолловеры Гном Гномыча.

Мама Александра Плющенко, несмотря на кажущуюся беспечность своей жизни, которую она транслирует в своем блоге, продолжает борьбу с порталом StarHit за клевету в адрес Гном Гномыча, сообщает «Вечерняя Москва». Продюсер 26 февраля участвовала в очной ставке с главредом издания Анастасией Ананьиной.