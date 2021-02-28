Невеста Данко получает угрозы и оскорбления от «алиментщиц»

Москва, 28 февраля. Невеста певца Данко Мария Силуянова пожаловалась на травлю, с которой она столкнулась после своего неосторожного высказывания о женщинах, живущих на алименты.

По мнению возлюбленной исполнителя, женщины должны учиться зарабатывать сами, а не возлагать надежды на отцов своих детей. Теперь на Силуянову льются угрозы и оскорбления от «алиментщиц».

Невеста Данко считает, что имела полное право высказать личное мнение. По мнению Силуяновой, общественность просто неправильно поняла ее слова. Избранница певца пояснила, что она собственными силами купила дом и две квартиры-студии в Крыму, и у нее нет уважения к тем, кто попрошайничает, а не работает.

«Я никого конкретно не имела в виду, а некоторые женщины стали писать мне на страницу и проклинать, желать смерти мне и моему маленькому сыну», — пожаловалась Силуянова.

Пассия Данко отметила, что ей поступают угрозы от блогеров. Силуянова рассказала «СтарХиту», что ей также пишет девушка из некоего благотворительного фонда, которая часто ходит на ток-шоу.

Примечательно, что экс-возлюбленная Данко, модель Наталья Устюменко обвиняла певца в отказе помогать деньгами больной дочери. Сам артист утверждает, что отдает последние средства бывшей спутнице жизни.