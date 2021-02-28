Украинца взбесило обращение Зеленского к жителям Крыма на русском языке

Киев, 28 февраля. Обращение президента Украины Владимира Зеленского к жителям Крыма на русском языке вывело из себя общественника Александра Скубченко.

В Facebook Скубченко написал, что свое выступление для жителей полуострова Зеленский должен был закончить фразой, что Украина ждет «возвращения» людей в тотальную «украиниазацию».

«Вас тоже бесит, когда Зеленский, чтобы показаться своим для тех, кому давно уже стал чужим, переходит на русский язык?» — поинтересовался общественник у подписчиков.

Большинство комментаторов пишут, что не воспринимают всерьез заявления президента Украины и даже их не слушают.

«В Крыму и раньше было с украинским не ахти, а за последние шесть лет так точно уже забыли даже то, что было», — отмечает один из подписчиков.

«Как бы ни говорил – бесит, что бы ни делал — тоже бесит», — иронизирует другой комментатор.

«Тут сами украинцы думают, как бы смотаться из этой страны в Европу. А он хочет, чтоб в банановую республику люди вернулись, они что, больные?» — посмеялся один из украинцев.

Ранее Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за непризнание Крыма территорией России.