Русофобия не позволяет Украине получать поставки российской вакцины от COVID-19

Москва, 28 февраля. Власти Украины умышленно дискредитируют российскую вакцину от коронавируса. К такому выводу пришел политолог Олег Иванов.

Киев избрал для себя такую стратегию из-за находящихся на низком уровне отношений между Украиной и Россией, считает эксперт. По словам Иванова, украинским властям хочется критиковать все, что связано с Российской Федерацией.

Установка Киева дискредитировать российскую вакцину от коронавируса вынуждает местных политиков прибегать к переговорам о поставках западной вакцины, подчеркнул Иванов. В то время, когда осложненную пандемией ситуацию в стране можно было бы решить «Спутником V», Украине приходится искать иной способ проведения массовой вакцинации. Русофобия украинских чиновников стоит на пути выздоровления огромного количества граждан, которые ждут лекарства.

Вдобавок к этому, эксперт прокомментировал заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который обвинил Москву в том, что РФ якобы навязывает свой препарат для усилия влияния в странах Восточной Европы. Он отметил, что препарат уже получили страны Южной и Северной Америки, а также Средней Азии и Ближнего Востока. По словам эксперта, в нынешней ситуации страдать приходится обычным украинцам, которые писали петиции с требованием зарегистрировать в стране «Спутник V».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отправил заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом ранее сообщалось в Twitter-аккаунте РФПИ.