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Наталья Рудова призналась, что работала продавцом ради аренды жилья

Наталья Рудова призналась, что работала продавцом ради аренды жилья

Москва, 28 февраля. Актриса Наталья Рудова вспомнила, как начинался ее путь покорения столицы. Артистка работала продавцом, чтобы снимать жилье.

Историей о начале карьеры знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Рудова приехала в Москву с 5 тысячами рублей в кармане и за три дня нашла комнату и работу. Будущая звезда устроилась продавцом-консультантом в спортивный магазин на Кутузовском проспекте.

У Рудовой был график 2/2, что очень ей нравилось. Артистка получила возможность заниматься на тренажерах и весело проводить время с коллегами.

«У нас была очень дружная команда, на нескольких фото мы со своими ребятами ездили в Анапу в отпуск. Вечерами, когда было тепло, мы гуляли от Кутузы до Манежки», — вспомнила знаменитость.

В сети спортивных магазинов Рудова отработала три года. Из продавца-консультанта она превратилась в менеджера, а затем и вовсе получила предложение перейти в офис.

Рудова отказалась от этой возможности, потому что иначе перешла бы на пятидневку и не смогла бы ходить на кастинги. Буквально через неделю после отказа актриса получила свою первую главную роль.

Недавно Наталья Рудова призналась, что страдает от сильных головных болей. Актриса попросила у подписчиков посоветовать ей средства, которые помогут с этой проблемой.

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