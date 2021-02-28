Наталья Рудова призналась, что работала продавцом ради аренды жилья

Москва, 28 февраля. Актриса Наталья Рудова вспомнила, как начинался ее путь покорения столицы. Артистка работала продавцом, чтобы снимать жилье.

Историей о начале карьеры знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Рудова приехала в Москву с 5 тысячами рублей в кармане и за три дня нашла комнату и работу. Будущая звезда устроилась продавцом-консультантом в спортивный магазин на Кутузовском проспекте.

У Рудовой был график 2/2, что очень ей нравилось. Артистка получила возможность заниматься на тренажерах и весело проводить время с коллегами.

«У нас была очень дружная команда, на нескольких фото мы со своими ребятами ездили в Анапу в отпуск. Вечерами, когда было тепло, мы гуляли от Кутузы до Манежки», — вспомнила знаменитость.

В сети спортивных магазинов Рудова отработала три года. Из продавца-консультанта она превратилась в менеджера, а затем и вовсе получила предложение перейти в офис.

Рудова отказалась от этой возможности, потому что иначе перешла бы на пятидневку и не смогла бы ходить на кастинги. Буквально через неделю после отказа актриса получила свою первую главную роль.

Недавно Наталья Рудова призналась, что страдает от сильных головных болей. Актриса попросила у подписчиков посоветовать ей средства, которые помогут с этой проблемой.