Врачи-инфекционисты дали рекомендации беременным женщинам на фоне пандемии

Псков, 28 февраля. Беременные женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией нового типа, должны информировать об этом врачей в роддоме. Об этом рассказали врачи-инфекционисты Псковской областной инфекционной больницы.

Врачи отмечают, что у переболевших коронавирусом женщин могут начать проявляться симптомы постковидного синдрома. Это распространенное заболевание, которое уже внесли в Международный классификатор болезней (МКБ-10). Основными симптомами заболевания являются отдышка, парализующая слабость, потеря обоняния, головные боли, скачки давления и когнитивные нарушения. Все это, в сочетании с гормональными изменениями, несет опасность не только для матери, но и для ребенка.

Также медики отметили, что коронавирусная инфекция может проявляться и без температуры. Это характерно для легких и бессимптомных форм заболевания.

Ранее ФАН сообщал, что врачи рекомендуют беременным женщинам не проходить процедуру вакцинации от коронавируса. Также этого не следует делать кормящим матерям.