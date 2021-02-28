Военные ученые технополиса «Эра» разрабатывают боевых роботов и космическое топливо

Москва, 28 февраля. Военному инновационному технополису «Эра» Минобороны РФ 1 марта исполняется три года. С начала его работы число направлений исследований выросло вдвое.

На сегодняшний день технополис «Эра» включает в себя восемь научных рот и 16 направлений. Лучшие военные ученые постоянно ведут исследования в области робототехники, в частности, морской, информационной безопасности, нанотехнологий, а также аппаратов жизнеобеспечения, передает телеканал «Звезда».

В испытательной лаборатории для роботов есть уменьшенные модели танков, артиллерийских установок и беспилотников. Каждый робот представляет собой умный механизм с собственной системой принятия решений. Он не требует присутствия человека и способен вести бой самостоятельно.

Также в лабораторных условиях молодые специалисты создают биотолпиво — бензин из водорослей. Такая разработка пригодилась бы в Арктике или других труднодоступных отдаленных регионах. Кроме того, перед учеными стоит задача зациклить систему производства топлива и запустить ее в космос.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что технополис «Эра» пополнился тремя научными ротами. Все военнослужащие уже прибыли на место постоянной дислокации технополиса в Анапу и приступили к своим обязанностям.