Украинка устроила дебош в киевском салоне для животных из-за русского языка

Киев, 28 февраля. Жительница Киева Татьяна Шкуратова отвезла собаку в груминг-салон на процедуру и устроила скандал из-за русскоязычного мастера. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Киевлянка привезла питомца в салон для животных, чтобы почистить собаке зубы. В итоге клиентка устроила дебош в связи с отказом персонала говорить на украинском. По словам Шкуратовой, ей отказали и в обслуживании.

«Я б может и перешла потом на русский. Но не тут-то было», — пожаловалась владелица собаки в Facebook.

Шкуратова написала отзыв в Google и записала видео с посещением салона. Владелица Ирина Сотник упрекнула ее в том, что посетительница не сказала про два звонка — скандальная женщина дважды консультировалась, но потребовала говорить на украинском лишь в конце беседы.

Украинка съязвила насчет собачьего языка, который якобы понимают сотрудники салона. Позднее она рассказала, что хозяйка заведения «переехала» на Украину из России. Однако Сотник опровергла такую информацию.

В одном из отделений почты Кривого Рога ранее разразился скандал из-за русского языка. Сотрудница отказалась обслуживать посетителя на украинском и вызвала правоохранителей.