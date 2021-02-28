Землетрясение силой пять баллов произошло в Индийском океане у южных берегов Африки

Кейптаун, 28 февраля. Землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера зафиксировано в Индийском океане, в 1 922 километрах от берегов ЮАР. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Данные американских сейсмологов подтверждают Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр и немецкий исследовательский центр GEOFON.

Толчок, эквивалентный взрыву 477 тонн тротила, произошел на глубине 10 километров на стыке Африканской и Антарктической литосферных плит в 16:21 по московскому времени.

Ранее в этой точке уже происходили подземные толчки, последний из которых зафиксирован 26 сентября прошлого года. Мощность землетрясения составила 6,2 балла.