Лариса Луппиан рассказала о самочувствии Боярского после выписки из больницы

Санкт-Петербург, 28 февраля. Супруга народного артиста РСФСР Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан рассказала, как ее муж чувствует себя после госпитализации.

В середине февраля 71-летний исполнитель роли д'Артаньяна попал в больницу с высокой температурой и слабостью в теле. Актера обследовали, чтобы исключить коронавирус. Повреждений в легких у Боярского не обнаружили, и вскоре его выписали из больницы.

Лариса Луппиан отметила, что родные сильно беспокоились за актера из-за его госпитализации. По словам актрисы, они с мужем привились от коронавируса, но попадание Боярского в больницу никак не связано с вакцинацией. В организме актера обнаружили какое-то воспаление.

«Мы тоже, как и вся страна, за него сильно волновались. <...> У нас есть личный врач. Он следит за нашим здоровьем. Мой муж пьет витамины, ходит по спортивной дорожке», — сказала Луппиан в программе «Ты не поверишь!».

Сейчас Боярский чувствует себя хорошо, но все равно остается под наблюдением. Луппиан добавила, что артисты — веселые люди, которые остаются детьми до конца жизни.

Выписавшийся из больницы Михаил Боярский уже обращался к поклонникам. Всего через пару дней после госпитализации актер вышел на театральную сцену.