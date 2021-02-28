Актер из «Марша Турецкого» стал жертвой телефонных мошенников

Москва, 28 февраля. Актера Алексея Михайлова, сыгравшего в российском сериале «Марш Турецкого», обокрали мошенники. Аферисты уговорили его перевести на счет более 250 тысяч рублей.

Неизвестные начали названивать Михайлову ближе к полудню, но актер долгое время не брал трубку. После очередного звонка артист поднял трубку, и человек на другом конце провода представился сотрудником банка. В процессе телефонного разговора злоумышленник уверял, что кто-то якобы хочет списать с карты Михайлова всю сумму, и ему немедленно нужно себя «обезопасить».

Так, лжесотрудник банка запросил у владельца карты все ее данные. На счету у актера было почти 269 тысяч рублей. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося, все детали происшествия устанавливаются.

Алексей Михайлов получил широкую известность после съемок в сериале «Марш Турецкого». Также артист сыграл в полнометражных фильмах «Время желаний», «Возвращение резидента» и многих других.