Вашингтон, 28 февраля. Россия завоевала мировое лидерство в сфере гиперзвуковых вооружений, пишет издание Aerotime Hub. Однако США не теряют надежду наверстать упущенное.

Автор публикации иностранного издания Валюс Венцкунас отметил, что на сегодняшний день в центре гиперзвуковой гонки находится трехстороннее противостояние США, России и Китая. Американцы быстро догоняют вырвавшихся вперед соперников, Китай же сохраняет секретность, хотя и не упускает случая похвастаться успехами. Перевод статьи Aerotime Hub приводит «ПолитРоссия«.

«Россия стала лидером гонки, положив начало общественным дискуссиям о гиперзвуке. 1 марта 2018 года в своем обращении к нации президент Владимир Путин рассказал о множестве непобедимого чудо-оружия, которое заставит Запад серьезно отнестись к России», — пишет Aerotime Hub.

В отличие от баллистических ракет, гиперзвуковые планирующие аппараты довольно маневренны, их траектория полета непредсказуема. Автор публикации отметил уникальность ракеты Х-47М2 «Кинжал».

Однако у Москвы есть и другие гиперзвуковые ракеты воздушного базирования.

«Длина и разнообразие списка гиперзвукового оружия, которое, по утверждениям России, она имеет в своем распоряжении, выглядят устрашающими», — пишет Венцкунас.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, российский истребитель Су-57 станет более смертоносным и опасным по сравнению с самолетами ВВС США после того, как его оснастят новым гиперзвуковым оружием.