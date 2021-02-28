Глава Дагестана заявил, что в республике работает только один промпарк

Махачкала, 28 февраля. Подавляющая часть промышленного производства в девяти особых экономических зонах Дагестана приходится только на один индустриальный парк. Остальные территории фактически не работают, заявил врио главы республики Сергей Меликов.

Он отметил, что индустриальный парк «Долина новых идей и технологий», расположенный на территории поселка Тюбе в Кумторкалинском районе, производит свыше 80% от общего объема продукции всех промпарков региона.

«Более 82% от объема производства, налоговых отчислений всех индустриальных парков обеспечивает один этот индустриальный парк. Другие, к сожалению, у нас не работают», — констатировал Меликов во время посещения объекта.

По мнению главы республики, причины отсутствия активной деятельности в других парках кроются в неверном подходе к вопросу выбора земель, на которых организовывались в свое время эти особые экономические зоны. Это привело к тому, что в них не создано необходимой инженерной инфраструктуры.

«В этом отношении не все у нас хорошо, так как территории определялись исходя из наличия земель по остаточному принципу. Не всегда эти территории соответствовали предназначению. Зачастую деньги, вкладываемые из республиканского бюджета в создание инфраструктуры, в последующем оказывались невостребованными. Неправильный был подход к выбору этих территорий. Существуют сложности с подключением электроэнергии, газа, с водоснабжением. Это системная проблема для всего Дагестана, и здесь территории индустриальных парков не становятся исключением. В этом отношении нужно говорить о наличии управленческих ошибок, недоработок, которые заложены в решениях, принимаемых руководством всех уровней», — сказал Меликов.

На сегодняшний день в республике функционируют семь индустриальных парков и две территории опережающего социально-экономического развития, созданные в моногородах Каспийск и Дагестанские Огни. Общее число резидентов в них достигает 54, всем им предоставлены льготные налоговые режимы. При этом в конце января постановлением регионального правительства статуса индустриального парка была лишена площадка в Кайтагском районе.

По данным Минпромторга России, в индустриальном парке в Тюбе зарегистрировано 12 резидентов, четыре из которых начали производство на его территории. Ими создано более 600 рабочих мест.

Ранее ФАН сообщал, что Сергей Меликов назвал земельные проблемы и отсутствие инфраструктуры главными проблемами, которые мешают социально-экономическому развитию Дагестана. Не разрешив эти два вопроса, не стоить думать о прогрессе в республике, отмечал он.