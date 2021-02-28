Убийство боевика RADA и взрывы в Мисурате — что произошло в Ливии 28 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии 28 февраля 2021 года.
Убийство, стрельба и взрывы
Органы безопасности сообщили о напряженной обстановке в столице после убийства в районе Салах ад-Дин боевика группировки RADA. Террориста застрелили члены «Батальона революционеров Триполи» в ходе соперничества банд и борьбы за влияние.
مصادر: عودة الاشتباكات بين المليشيات في طرابلس - https://t.co/rIddR1Eos0 pic.twitter.com/8aNJOS2DmQ— Libya 24 - ليبيا 24 (@libya24tv) February 27, 2021
Также выстрелы слышны у шоссе Тарик аш-Шук в районе Аль-Фарнадж на юге Триполи.
اصوات اطلاق نار يسمع بطريق الشوك ومنطقة الفرناج.— تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) February 28, 2021
Неспокойно и в северо-западном городе Бани-Валид, муниципалитет Мисурата, где прогремели взрывы.
سماع صوت ???????? وسط مدينة #بني_وليد— تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) February 28, 2021
При этом колонна вооруженных машин проехала по шоссе Тарик аш-Шук в направлении района Салах ад-Дин.
А в небе над столичными районами Вади ар-Рабиа и Сук аль-Джумаа засекли беспилотники, как и на юге Триполи.
طائرة بدون طيار تحلق في سماء منطقة وادي الربيع .— تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) February 28, 2021
Тем временем Управление безопасности Триполи запустило третий учебный курс в области структурирования информации под руководством британской компании Rose Partners. Обучение проходит в рамках координации и сотрудничества с Rose Partners с целью повысить эффективность работы сотрудников управления.
Ливийская национальная армия
По приказу Главного командования 166 батальон Ливийской национальной армии вошел в северо-восточный город Дерна.
82-ой пехотный батальон ЛНА сообщил, что военно-воздушные силы армии оснастили всем необходимым, включая боевую технику.
Рядовые и офицеры подразделений 128-й усиленной бригады ЛНА поучаствовали в легкоатлетических состязаниях в районе Аль-Джуфра, направленных на улучшение физической подготовки и повышение боеготовности.
А трем группам 21-ого батальона спецназа ЛНА поручили отправиться на юг страны и выполнить ряд задач.
Политика
Посол Германии в Ливии Оливер Овца встретился с председателем Палаты представителей Агилой Салехом в восточном городе Аль-Кубба, чтобы обсудить подготовку заседания депутатов по вотуму доверия новому Правительству национального единства.
По его словам, это огромная возможность воссоединить парламент как эффективный законодательный орган. Однако потребуется как сотрудничество, так и компромисс.
Constructive meeting with HoR Speaker Agila Saleh in Qubba. We discussed preparations of an HoR session for vote of confidence to the new Cabinet. Huge opportunity to re-unite parliament as effective legislative body. Does require cooperation and compromise by all sides. pic.twitter.com/RohOdtBBQs— Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) February 28, 2021
Пресс-служба премьер-министра Ливии разъяснила его слова о женской квоте в новом Кабинете правительства. Абд аль-Хамид Дабиба подтвердил приверженность присутствию женщин с эффективными и реальными полномочиями в правительстве.
أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية #عبدالحميد_الدبيبة نقاشًا أمس السبت مع أعضاء ملتقى الحوار الليبي حول تشكيلة الحكومة والتحديات التي تواجهه بهذا الخصوص. pic.twitter.com/2z8qePXzS4— قناة التناصح (@TanasuhTV) February 28, 2021