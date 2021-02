Убийство боевика RADA и взрывы в Мисурате — что произошло в Ливии 28 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии 28 февраля 2021 года.

Органы безопасности сообщили о напряженной обстановке в столице после убийства в районе Салах ад-Дин боевика группировки RADA. Террориста застрелили члены «Батальона революционеров Триполи» в ходе соперничества банд и борьбы за влияние.

Также выстрелы слышны у шоссе Тарик аш-Шук в районе Аль-Фарнадж на юге Триполи.

Неспокойно и в северо-западном городе Бани-Валид, муниципалитет Мисурата, где прогремели взрывы.

При этом колонна вооруженных машин проехала по шоссе Тарик аш-Шук в направлении района Салах ад-Дин.

А в небе над столичными районами Вади ар-Рабиа и Сук аль-Джумаа засекли беспилотники, как и на юге Триполи.

Тем временем Управление безопасности Триполи запустило третий учебный курс в области структурирования информации под руководством британской компании Rose Partners. Обучение проходит в рамках координации и сотрудничества с Rose Partners с целью повысить эффективность работы сотрудников управления.

По приказу Главного командования 166 батальон Ливийской национальной армии вошел в северо-восточный город Дерна.

82-ой пехотный батальон ЛНА сообщил, что военно-воздушные силы армии оснастили всем необходимым, включая боевую технику.

Рядовые и офицеры подразделений 128-й усиленной бригады ЛНА поучаствовали в легкоатлетических состязаниях в районе Аль-Джуфра, направленных на улучшение физической подготовки и повышение боеготовности.

А трем группам 21-ого батальона спецназа ЛНА поручили отправиться на юг страны и выполнить ряд задач.

Посол Германии в Ливии Оливер Овца встретился с председателем Палаты представителей Агилой Салехом в восточном городе Аль-Кубба, чтобы обсудить подготовку заседания депутатов по вотуму доверия новому Правительству национального единства.

По его словам, это огромная возможность воссоединить парламент как эффективный законодательный орган. Однако потребуется как сотрудничество, так и компромисс.

Constructive meeting with HoR Speaker Agila Saleh in Qubba. We discussed preparations of an HoR session for vote of confidence to the new Cabinet. Huge opportunity to re-unite parliament as effective legislative body. Does require cooperation and compromise by all sides. pic.twitter.com/RohOdtBBQs