Жители Крыма в грубой форме ответили Зеленскому на просьбу «вернуться домой»

Севастополь, 28 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем обращении к гражданам сравнил воссоединение Крыма с Россией в 2014 году с «вырванным сердцем» у страны. Сам полуостров он назвал «солнечным, добрым и светлым».

Зеленский добавил, что для того, чтобы «Украина смогла радостно и искренне улыбнуться», нужно вернуть ей ее сердце. Он напомнил, что в Киеве в августе 2021 года состоится первая «крымская платформа», на которой Украина вместе со своими западными партнерами собирается «искать способы деоккупации полуострова и защиты прав жителей Крыма», передает корреспондент ФАН.

Владимир Зеленский обратился к жителям республики на русском языке, заявив, что «пора возвращаться домой». Эта новость не осталась без внимания крымчан. Вот что люди пишут в комментариях в Сети по этому поводу.

«Вова, успокойся, мы уже дома семь лет. У нас все хорошо, за нас можешь не переживать. Лучше войну в Донбассе останови, хоть что-то полезное сделай за время президентства», — заявил Александр Громов.

«Права жителей Крыма нарушает только Украина. Если вдруг кто забыл или не знает, Киев хотел устроить здесь геноцид людей, перекрыв воду, отключив электричество и устроив продовольственную блокаду. Зеля действительно стал настоящим президентом Украины: теперь он так же врет и защищает националистов», — добавил Владимир Костиенко.

«Похоже, Украина вместе с Зеленским живет в какой-то другой реальности, что за бред он несет? Когда, наконец, уже деоккупируют Киев? А то слушать их лживые сказки про Крым и Донбасс уже стало скучно — ничего нового придумать уже не могут», — отметила Наталья Мясникова.

Отметим, что здесь подобраны довольно сдержанные комментарии крымчан, хотя немного и в грубой форме. В основном же послания в адрес Владимира Зеленского далеко не самые позитивные.

Ранее ФАН рассказывал, что Украина рассчитывает вернуть под свой контроль Донбасс в ближайшие десять лет.