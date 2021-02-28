У польских властей начался очередной приступ некрофилии. Колонка Голоса Мордора

Авиакатастрофа под Смоленском все никак не отпустит польское руководство. На протяжении многих лет эта тема возникает раз за разом и обрастает совершенно невероятными «новыми данными и подробностями».

Оно и понятно, ведь глава комиссии по расследованию гибели самолета польского президента под Смоленском — сам пан Антоний Мачеревич, бывший министр обороны, а главное, один из самых убежденных польских русофобов, для которого война с Россией, пусть и на информационном поле, является делом всей его жизни. Правда, совсем не понятно, какой ему от этого толк, тем более что обсасывание истории с гибелью правительственного Ту-154 выглядит как минимум странно, если не сказать смешно. Фраза «Выкопать Качиньского» стала уже интернет-мемом, но эти упорные ребята все никак не могут остановиться. Видать, больше никаких проблем нет.

Еще несколько месяцев назад стало известно, что у Польши есть какая-то очень важная информация о том, что президентский борт был уничтожен специально. Мол, никакая это не случайная катастрофа и не ошибка пилотов. Анонсировался доклад комиссии, который и был опубликован в эти дни. В нем говорится, что президентский Ту-154 был уничтожен двумя взрывами, а на обломках самолета и телах жертв даже нашли следы взрывчатки. Вроде бы очень громкая новость, особенно в контексте того, что снова можно обвинить Россию да еще ввести против нее под этим соусом какие-то новые санкции. Но вот странное дело: доклад комиссии не вызвал в мире практически никакого резонанса. Его заметили лишь Украина, прибалты да некоторые особо русофобские СМИ типа «Дойче Велле» или «Радио Свобода». Почему же столь титанические усилия Польши не приносят абсолютно никакого результата?

А тут все очень просто. Во-первых, с гибелью президентского самолета все давным-давно предельно ясно. Вот до мелочей. И ход катастрофы расписан поминутно. Всем очевидно, кто виноват. И это даже не пилоты, которые вынуждены были идти на посадку буквально вслепую. И конечно же, не диспетчеры, которые до последнего уговаривали пилотов идти на другой аэродром. В гибели президентского борта виноваты его высокопоставленные пассажиры, которые заставили пилотов идти на смертельную посадку. Есть даже записи переговоров из кабины самолета, где некто буквально орет на пилотов, чтобы не вздумали следовать указаниям диспетчеров. У пилотов просто не было другого выхода. В противном случае — неподчинение приказу и трибунал. Но то, что произошло, оказалось еще страшнее.

И вроде бы прежнее польское руководство согласилось с выводами международной комиссии. Иначе было и нельзя, уж слишком они были убедительными. Но затем к власти пришли националисты-консерваторы, которые снова вытащили эту историю из чулана, буквально растоптав память и президента Качиньского, и всех тех, кто был с ним в самолете. Нет чтобы уже, наконец, оставить кости в земле, пусть покоятся себе с миром — ради «войны с Россией» польские власти готовы бесконечно тревожить останки своих руководителей да еще использовать их как некое обоснование большой лжи, которой почему-то никто в мире не верит и сенсации из нее не получается, как ни старайся.

Во многом эта история внутренняя и является неким личным крестовым походом нынешнего главы правящей польской партии Ярослава Качиньского, брата погибшего президента. Помимо очевидной цели обвинить Россию, преследуется и еще одна важная цель — давление на оппозицию, попытка обвинить прежнее польское руководство в сговоре с Москвой с целью сокрытия настоящих причин катастрофы. Положение у правящей польской партии сейчас достаточно шаткое, так как страна расколота пополам. Совсем недавно в польских городах проходили многочисленные акции протеста против правящих консерваторов. И в этих условиях Ярославу Качиньскому во что бы то ни стало необходимо укрепить позиции власти, любыми методами. А катастрофа под Смоленском до сих пор остается главной национальной польской трагедией последних лет, которую можно использовать в своих целях.

Новая версия поляков состоит в том, что президентский самолет был уничтожен двумя заложенными ранее взрывными устройствами, приведенными в действие дистанционно. А заложили эти устройства тогда, когда борт находился на техническом обслуживании в России. То есть все это был коварный, продуманный план по уничтожению польского руководства, несомненно, придуманный в Кремле. И все это уже не просто вранье — это уже что-то из разряда каких-то извращений, а некая некрофилия лишь усиливает это впечатление.

Вся эта история настолько отвратительно пахнет, что в мире, кроме самых заядлых русофобов, все они старательно отворачиваются и зажимают пальцами носы. Но это совершенно не смущает польское руководство, которое совсем потеряло связь с реальностью и выдумывает какие-то небылицы, больше подходящие для дешевого шпионского романа. И самый главный вопрос: сколько все это еще будет продолжаться?