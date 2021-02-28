Поломка на екатеринбургской ТЭЦ привела к нарушению энергоснабжения в городе

Екатеринбург, 28 февраля. Проблемы с работой электричества наблюдаются в двух районах города. Причиной этому стала поломка на местной ТЭЦ.

Сотрудники экстренных служб города рассказали о поломке на екатеринбургской ТЭЦ. По их словам, из-за нее в двух районах столицы Свердловской области наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. Некоторые дома и вовсе остались без света.

Что стало причиной поломки, пока неизвестно. По предварительным данным, в настоящее время специалисты пытаются устранить возникшую неисправность. Также предполагается, что подача электроэнергии в дома будет восстановлена уже в ближайшее время.