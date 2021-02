Канадские ученые разработали способ определения болезни Альцгеймера по походке

Группа канадских ученых провела исследование, в котором приняло участие 500 человек. В результате они выяснили, что по походке человека можно определить у него развитие болезни Альцгеймера — нейродегенеративного заболевания, свойственного, в основном, для пожилых людей. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Ранее признаками болезни Альцгеймера считалось нарушение когнитивных функций, плохая память и исполнительная дисфункция. Теперь же ученые считают, что и походка является признаком болезни.

«Теперь мы видим, что двигательная активность, особенно то, как вы ходите, может помочь диагностировать различные типы нейродегенеративных состояний», — рассказал Мануэль Монтеро-Одассо, один из ведущих авторов исследования.

Ученые сравнили темп ходьбы, ритм, вариативность и способность контролировать позу у людей с Альцгеймером, болезнью Паркинсона, легкими когнитивными расстройствами и деменцией с тельцами Леви. По итогам эксперимента стало ясно, что вариабельность походки связана с более низкими когнитивными функциями. Она указывала на развитие болезни Альцгеймера с точностью до 70%.

Ранее ФАН сообщал, что российские ученые разработали цифровую систему для диагностики болезни Паркинсона. Она анализирует движения пациентов и помогает медикам поставить окончательный диагноз.