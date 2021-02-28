Дандыкин сравнил НАТО с коммунальной квартирой, комментируя разлад в Альянсе

Москва, 28 февраля. Внутренние конфликты в НАТО неизбежны, однако маловероятно, что страны-члены военного блока начнут большую войну, считает капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин.

Эксперт предположил, что участники Североатлантического альянса будут более-менее гармонично сосуществовать, несмотря на раздрай — по крайней мере до тех пор, пока США не растеряют свой авторитет и влияние, пишет «ПолитРоссия». Дандыкин отметил, что в последнее время Альянс настолько разросся, что стал напоминать коммунальную квартиру.

«Имею в виду и новых членов НАТО — страны, которые раньше были в Организации Варшавского договора: Болгария, Румыния, Венгрия, Чехия, Словакия, а также республики некогда Югославии и прибалтийские государства. И там у них у каждого свой собственный взгляд на ряд вопросов, в том числе территориальный [вопрос]», – констатирует эксперт.

Он добавил, что несмотря на видимый разлад, участники военного блока действуют в едином порыве, когда дело касается России.

«Какие-то конфликты в этой коммунальной квартире вполне вероятны, но до открытого противостояния дело не дойдет. Пока что Соединенные Штаты растеряли не весь свой авторитет и пользуются влиянием, могут где-то пристукнуть союзников. Особенно если дело будет касаться Российской Федерации. Заставят действовать по общему плану, если придется», – сказал Дандыкин.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию и Китай ключевыми угрозами Альянса и Евросоюза, сообщает Федеральное агентство новостей.