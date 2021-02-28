Башкирский полицейский вынес бабушку из горящего жилого дома

Уфа, 28 февраля. Капитан полиции Константин Корольков вынес 86-летнюю женщину из горящего дома в Белебеевском районе. Пожар вспыхнул в магазине на первом этаже здания.

Прибывший на вызов участковый уполномоченный полиции бросился в одну из квартир, где, со слов соседей, могла находиться пенсионерка. Вместе с сотрудниками МЧС он поднялся к ней на этаж. На призывы открыть дверь она никак не реагировала, поэтому спасатели вскрыли квартиру. Бабушка лежала на кровати без сознания.

Полицейский вынес ее на руках и передал бригаде скорой помощи. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Спасителя женщины ожидает награда. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная проводка.

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