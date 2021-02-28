Американские эксперты назвали российское смарт-ружье MP-155 Ultima слишком умным

Вашингтон, 28 февраля. Российское смарт-ружье MP-155 Ultima концерна «Калашников» может оказаться слишком умным. Таким мнением поделились авторы американского издания TecheBlog.

Журналисты в своем материале обратили внимание, что MP-155 Ultima может вести видеосъемку и передавать информацию в онлайн-режиме на смартфон. При этом дисплей функционирует как экранный прицел. В смарт-ружье также включен таймер, который считает количество выстрелов и пораженных целей. Встроенный компас и модуль GPS показывают точное местоположение оружия, передает «ПолитРоссия».

Эксперты отметили, что футуристический дизайн российского ружья и возможность синхронизироваться с гаджетами, делают МР-155 Ultima инновационной разработкой. Однако американские аналитики считают, что изделие «Калашникова» может оказаться чересчур умным и оттолкнуть потенциальных покупателей, которые привыкли к простоте российского оружия.

Концерн «Калашников» впервые представил смарт-ружье на международной выставке IDEX-2021 в Объединенных Арабских Эмиратах. Глава предприятия Дмитрий Тарасов сравнил выход MP-155 Ultima на мировой рынок оружия с выходом нового IPhone.