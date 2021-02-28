Саудовская Аравия и ОАЭ приняли стратегии развития искусственного интеллекта

Эр-Рияд, 28 февраля. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия намерены к 2030 году выйти на новый уровень в сфере развития искусственного интеллекта, чтобы применить его в военных технологиях.

В октябре прошлого года Эр-Рияд организовал Глобальный саммит ИИ, в котором приняли участие заинтересованные стороны из государственного, частного и научного секторов. ОАЭ и Саудовская Аравия приняли стратегии развития «Видение 2030», в основу которой был положен искусственный интеллект.

Аналитики издания Defense News отмечают, что военные из ОАЭ и Саудовской Аравии получат выгоду от упора на искусственный интеллект.

«В вооруженных силах технологии все чаще могут стать суррогатом войны. Это позволяет меньшим державам, а также негосударственным субъектам использовать технологии в качестве умножителя силы во всех измерениях поля боя и за его пределами», — сказал Жан-Марк Рикли.

В первую очередь это актуально для ОАЭ, так как численность армии государства весьма ограничена. Внедрение ИИ позволит сократить экономические и человеческие затраты.

Отметим, Эмираты первыми ввели пост министра искусственного интеллекта и основали Университет искусственного интеллекта Мухаммеда бен Заида в Абу-Даби. Саудовская Аравия также попыталась внедрить стратегию ИИ, которая заключалась в отслеживании данных о ситуации с коронавирусом.

Как пишет Defense News, Турция уже заняла нишу в индустрии БПЛА, которые обладают полуавтономными функциями. Израиль активно инвестирует в этот рынок в дополнение к системам ПВО и кибербезопасности. Теперь свою нишу в сфере высоких технологий решили занять и Саудовская Аравия с ОАЭ.

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