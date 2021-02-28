Ледовому спидвею быть: в Мордовии прошли первые мотогонки

Саранск, 28 февраля. В Мордовии возрождают спидвей. В воскресенье после 11 лет забвения столица региона вновь приняла соревнования по этому виду спорта. Своими впечатлениями от гонки с корреспондентом ФАН поделился заслуженный работник физической культуры республики, спортивный комментатор Владимир Шорчев

«Гонка прошла на очень хорошем организационном уровне. Я благодарю организаторов мероприятия, на котором побывало более 10 тысяч зрителей. Это говорит о многом. Спидвей в Саранске любят, его ждут, надеются, что он все-таки возродится», — поделился собеседник.

На лед вышли 16 спортсменов, среди них были два представителя Пермского края и один из Пензы. Остальные гонщики — уроженцы Мордовии. «Золото» первых соревнований завоевал мастер спорта международного класса Василий Косов, второе — Юнир Базеев, «бронза» досталась Евгению Косову.

«Для такой гонки приглашать более готовых спортсменов смысла не было. Ребята долгое время не участвовали ни в каких соревнованиях и не ходили на учебные тренировки. Как говорится, с корабля на бал. Но все же было кому побороться, и интерес к гонке был отменный».

Состязания открыл врио главы Мордовии Артем Здунов вместе с членом Международного олимпийского комитета Шамилем Тарпищевым. А это, по мнению собеседника ФАН, значит многое. Поддержка руководства в таком деле очень важна.

«О следующих соревнованиях пока и речи нет. Руководитель республики и его окружение еще дадут оценку этим гонкам. Однако, думаю, если Артем Алексеевич дал зеленый свет на возрождение ледового спорта, значит, спидвею быть», — предположил Владимир Шорчев.

Гонщиков для этого вида спорта можно набирать уже с пяти лет. Спидвей начинается с мотокросса, которому в Мордовии интерес проявляют как дети, так и их родители.

«У нас есть специалисты, которое их будут готовить, есть спортсмены. Но нужна база — техника и площадка. Придется начинать все с нуля. А для детей, их мам и пап мотокросс, где есть мотоциклы, неплох как для общего развития, так и для занятия спортом», — добавил собеседник.

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