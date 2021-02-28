Трамп планирует развеять слухи о создании новой партии

Вашингтон, 28 февраля. Бывший президент США Дональд Трамп собирается выступить на тему создания нового политического объединения.

Экс-глава государства попытается донести до общественности, что не собирается организовать новую партию, несмотря на информацию в СМИ. Об этом сообщил Fox News.

Ранее стало известно о намерении сына бизнесмена Дональда Трампа-младшего принять участие в кампании по сбору средств для предвыборной агитации Республиканской партии. Он рассчитывает повлиять на ход промежуточных выборов в американский конгресс.