Вдова Кобзона рассказала о состоянии Моисеева после инсульта

Москва, 28 февраля. Вдова эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона Нелли рассказала о самочувствии певца Бориса Моисеева, который продолжает бороться с последствиями инсульта.

По словам Кобзон, состояние Моисеева не настолько плохое, как об этом говорят. На самом деле певец просто не желает общаться с кем-либо по телефону, но вдова получает информацию о его самочувствии практически из первых уст.

«Человек, который за ним присматривает, навещает его каждый день, приносит продукты, говорит, что все нормально. Я поддерживаю с ним контакт, и он мне рассказывает, как себя чувствует Борис», — сообщила Нелли Кобзон.

Третья жена Иосифа Кобзона уточнила, что у 66-летнего Моисеева есть трудности с речью, но он часто общается со знакомыми через переписку в Сети. Если бы с певцом происходило что-то тревожное, то вдова обязательно узнала бы об этом.

Нелли Кобзон напомнила, что 4 марта исполнитель отметит день рождения. Вдова собирается что-то подарить Моисееву, например, деньги, пишет «Вечерняя Москва».

«Принимать гостей ему тяжело, но его навестят самые близкие люди и родственники», — заключила Кобзон.

О тяжелом состоянии Бориса Моисеева заявляла певица Алена Апина. Концертный директор исполнителя назвал ее слова «абсолютной чушью».