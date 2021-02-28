Устроивший пьяный дебош депутат из Иркутской области регулярно летал в США

Киренск, 28 февраля. Депутат Киренского района Дмитрий Клепиков, устроивший пьяный дебош на одной из улиц в Иркутской области, регулярно летал в Канзас-Сити, передает источник ФАН.

Предположительно, инцидент произошел 24 февраля. Правоохранители доставили мужчину в отделение. Судя по кадрам, появившимся в Сети, депутат-дебошир с трудом понимал, что с ним происходит. Полицейские закрыли его в камере, где он продолжил кричать и провоцировать стражей порядка.

Позднее Клепикова отпустили из отделения полиции. Известно, что, находясь в должности, он продал одну из своих квартир в Киренске за 745 тысяч рублей. Кроме того, в период с 2015 по 2017 год местный парламентарий регулярно летал в Соединенные Штаты.

Житель Кургана ударил ногой полицейского, когда находился в отделении, сообщал телеканал «360». Известно, что его задержали за пьяный дебош. Находясь под стражей, он также продолжил скандалить, а потом полез в драку.