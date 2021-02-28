Премьер-министр Венгрии привился препаратом от коронавируса китайского производства

Будапешт, 28 февраля. Правительство Венгрии сообщило о том, что премьер-министр страны Виктор Орбан и президент Янош Адер прошли процедуру вакцинации от коронавируса. Им ввели дозу китайского препарата Sinopharm. Вакцинацию подтвердил и сам премьер-министр на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я вакцинирован», — написал он.

Использование вакцины разработки компании Sinopharm Group было одобрено венгерским правительством в конце января. Венгрия стала первой страной — членом Евросоюза, одобрившей ее использование. Кроме этой вакцины, в стране также применяются четыре других препарата от коронавируса, в том числе российский «Спутник V».

Ранее сообщалось, что вакцина от Sinopharm не вошла в рейтинг препаратов, одобренных зарубежными странами для использования. Первое место в нем заняла одобренная в 35 государствах вакцина от Pfizer, на втором — AstraZeneca (31 страна), на третьем — «Спутник V».